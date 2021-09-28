Кулеба: Зеленский вел бы разговор с Путиным с наступательных позиций

Кулеба: Зеленский вел бы разговор с Путиным с наступательных позиций

28.09.2021 01:32

Укринформ

Владимир Зеленский вел бы разговор тет-а-тет с Владимиром Путиным с наступательных позиций и создал бы для него ситуацию дискомфорта.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

"Президент Украины абсолютно четко знает наши красные линии. Такой разговор, если бы он произошел, он вел бы с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта для президента Путина в разговоре тет-а-тет", — убежден глава МИД.

По его словам, такая встреча является целесообразной, если она способствует достижению мира в Украине. Министр также отметил, что она никоим образом не отменяет Нормандский формат.

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Глава украинской дипломатии подчеркнул, что Зеленский абсолютно готов к этому разговору, именно потому что он очень хорошо понимает все трюки, на которые способны в Москве.

"Безусловно, Россия… манипулирует, лжет, она цинична, у нее нет принципов каких-то сентиментальных для ведения переговоров. Но другой России нет, и есть война, и есть российская агрессия против Украины. Поэтому какой бы ни была Россия, с ней нужно разговаривать", — подчеркнул Кулеба.

Как сообщал Укринформ, 20 апреля Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

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Через два дня Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с главарями "ДНР" и "ЛНР".

В мае советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что Андрей Ермак занимается организацией встречи главы государства с президентом РФ.

В июне Зеленский в телеинтервью заявил, что в вопросе возможной встречи с Путиным "мяч на стороне России".

Фото: Форум Украина 30

По материалам: Укринформ