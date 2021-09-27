Украина рассчитывает на благоприятную коалицию после выборов в ФРГ — Кулеба

Украина рассчитывает на благоприятную коалицию после выборов в ФРГ — Кулеба

26.09.2021 22:36

Укринформ

Украина еще до выборов в Германии проводила системную работу со всеми политическими силами ФРГ и сейчас рассчитывает на формирование коалиции, которая будет благоприятной для развития украинско-немецких отношений.

Об этом сказал в воскресенье, 26 сентября, в эфире «ТСН. Итоги недели» глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Кулеба отметил, что президент Зеленский много общался с лидером христианских демократов Армином Лашетом. Сам министр вел переговоры с главой социал-демократов Олафом Шольц. Именно у этих политиков есть наибольшие шансы стать канцлером.

"Мы работали с каждой из политических сил, которые сейчас будут вести коалиционные переговоры, и доказывали им позицию Украины по ключевым вопросам", — подчеркнул Кулеба.

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Министр отметил, что Германия является той страной, в которой для достижения положительных результатов в двусторонних отношениях необходима именно такая долгосрочная и системная работа.

«Имя канцлера важно, но Украину больше всего интересует, какой будет коалиция. Из тех комбинаций, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украинско-немецких отношений», — заявил министр.

Развитие отношений со стратегическими партнерами, в число которых входит Германия, является одним из ключевых приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины, отметил глава МИД.

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Напомним: 26 сентября в Германии проходили выборы в Бундестаг. Согласно последним данным, разрыв между ХДС/ХСС и СДПГ продолжает сужаться. Первые имеют 24,4%, вторые — 25,6, СВД — 11,6 «Зеленые» — 14,7%, «Альтернатива дня Германии» — 10,3%, Левые — 5%.

В Бундестаг 20 созыва пока проходят 756 депутатов, но это количество может возрасти.

По материалам: Укринформ