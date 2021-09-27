Стало известно, когда фракция «слуг» поедет в Трускавец

Стало известно, когда фракция «слуг» поедет в Трускавец

27.09.2021 16:48

Укринформ

Парламентская фракция партии «Слуга народа» проведет выездное заседание фракции в Трускавце 1-2 октября.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе партии «СН», передает Укринформ.

«1-2 октября в Трускавце пройдет выездное заседание фракции «Слуга народа»«, — говорится в сообщении.

Так, заседание будет проходить в отеле Rixos-Prykarpattya. На территории будет работать медиацентр, где будут проводиться брифинги руководства, представителей партии, фракции, а также приглашенных гостей.

На место будут допускать журналистов, аккредитованных в медиацентре партии «Слуга народа», с COVID-сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее, чем за 72 часа.

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Как сообщал Укринформ, ранее председатель партии, первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявлял, что парламентарии на выездном заседании вместе с Президентом, членами правительства и руководителями силовых ведомств обсудят стратегические вопросы развития страны.

По материалам: Укринформ