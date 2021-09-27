Дальнейшая агрессия со стороны России будет иметь для нее последствия — Квин

Дальнейшая агрессия со стороны России будет иметь для нее последствия — Квин

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24.09.2021 19:11

Укринформ

Соединенные Штаты продолжат работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума в сфере безопасности «Запад-Восток, Север-Юг», основанного фондом Арсения Яценюка «Открой Украину», сообщили Укринформу в пресс-службе фонда.

Молодежная встреча Киевского форума «Запад-Восток, Север-Юг» во Львове / Фото: Алена Николаевич

«Во время, когда Украина прилагает усилия к получению евроатлантической интеграции, мы должны трезво оценивать вызовы, с которыми сталкивается Украина как внутри страны, так и извне. Россия стремится дестабилизировать Украину и заблокировать ее путь к большей евроатлантической интеграции», — отметила она.

«Мы четко заявили: дальнейшая агрессия со стороны России будет иметь для нее последствия, и она за это будет платить», — добавила временный поверенный в делах США в Украине.

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Квин отметила, что одним из самых эффективных способов для Украины защититься от агрессии России является прогресс в осуществлении ключевых реформ и преодолении коррупции.

«Украина достигла прогресса в создании институций на основе добродетели, что нельзя не замечать. В стране созданы механизмы повышения ответственности государственных служащих посредством системы декларирования активов, создан прозрачный процесс публичных закупок и созданы независимые антикоррупционные институты», — сказала она.

Однако Квин отметила, что некоторые реформы в Украине находятся под угрозой, и украинцы должны настаивать на сдвигах в этих вопросах.

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«Этим летом, например, Верховная Рада приняла, и Президент Зеленский подписал закон о реформе Высшего совета правосудия, что является большим достижением. Однако на этой неделе мы видели попытки препятствовать введению этой реформы», — сказала она.

«Я знаю, что украинское правительство, гражданское общество и международные партнеры Украины решительно поддерживают продвижение вперед в этом очень важном направлении реформирования судебной системы Украины», — подчеркнула Квин.

Как сообщалось, Соединенные Штаты призывают Россию прекратить препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и ее усилиям по документированию российского военного присутствия в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

По материалам: Укринформ