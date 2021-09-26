Выступление Лаврова на Генассамблее ООН было полно кощунства и цинизма — Кислица

Выступление Лаврова на Генассамблее ООН было полно кощунства и цинизма — Кислица

26.09.2021 00:20

Укринформ

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН было полно кощунства и цинизма.

Как передает Укринформ, об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Если бы не зашкаливание цинизма и кощунства, то стоило бы изучать, разбирать на тезисы весь это ворох мыслей представителя Путина в ООН, но это реально все пластик, если смотреть на это выступление через оптику международного права», — отметил Кислица.

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Выступая на 76-й сессии ГА ООН в субботу, Лавров в демагогической манере раскритиковал страны Запада за якобы установленные ими правила в международных отношениях и несоблюдение международного права. При этом вспомнил об оккупации Крыма, которую назвал «воссоединением» с Россией.

«Что уж говорить о международном праве, когда Москва сделала попытку незаконно аннексировать Крым, оккупировала его, а пока продолжает вооруженную агрессию на Востоке Украины… Правила — ничто, международное право — все», — иронично заметил Кислица.

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Он добавил, что выступление Лаврова стоит послушать, поскольку оно содержит «перечень зон борьбы (России) с Западом, США, ЕС, демократией и свободой».

«Только не забывайте о ментальной гигиене в ходе и после ознакомления с этим дурманом», — добавил он.

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Как сообщал Укринформ, в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с 21 по 27 сентября проходит неделя высокого уровня, в котором принимают участие более сотни глав государств.

По материалам: Укринформ