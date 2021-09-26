Разумков во второй раз выздоровел от коронавируса

Разумков во второй раз выздоровел от коронавируса

26.09.2021 11:11

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил отрицательный тест на коронавирус, поэтому возвращается к обычному режиму.

Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Тест на коронавирус — отрицательный, настроение — положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную!", — написал Разумков.

Как сообщал Укринформ, 10 сентября 2021 года Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что повторно заболел COVID-19.

11 ноября 2020 года Разумков впервые рассказал, что получил положительный тест на COVID-19.

По материалам: Укринформ