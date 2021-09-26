Милованов объяснил, как закон об олигархах сработает для каждого украинца

26.09.2021 18:43

Укринформ

Борьба с олигархами положительно скажется на экономике Украины и на каждом украинце.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов, передает Укринформ.

По его убеждению, на парламент или на министров должен влиять не бизнес, как сейчас, а избиратель.

"Избиратель избирает народных депутатов. Они назначают министров и премьер-министров. Вот так работает демократия", — сказал Милованов.

Он отметил, что для борьбы с олигархами в Украине принят пакет законов, которые определяют базовые понятия и критерии, по которым того или иного бизнесмена будут заносить в реестр олигархов, а также ограничивают контакты олигархов с политиками и чиновниками.

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"И политики, и госчиновники должны тогда декларировать встречи с ними. Кстати, этот нюанс очень дискутируется. Некоторые считают, что это какое-то нарушение. И возможно, юридически надо будет еще какие-то детали прописать, и судебная практика покажет, как оно будет работать на самом деле" , — уточнил советник руководителя ОП.

Милованов считает, что вводить положения закона на практике "надо аккуратно".

"Надо соблюсти баланс между тем, что мы боремся с де-факто действующей системой власти, которая не соответствует тому, что написано в Конституции. Я имею в виду олигархическое влияние. В Конституции же запрещено олигархам влиять на парламент. Но это есть. На практике это нужно так имплементировать, чтобы мы строили цивилизованное общество, которое соблюдает законы и строит институты", — объяснил он.

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Советник добавил, что с влиянием крупного бизнеса на политику борются во многих развитых странах, и в некоторых из них законодательство более жесткое в отношении олигархов по сравнению с украинским.

Он показал на примерах, как эта система работает в США.

"В Соединенных Штатах Америки, например, если две компании, даже не бизнес и правительство, а просто две компании работают на одном рынке, то у них могут быть проблемы. Может быть признано незаконным, если они делятся информацией о ценах на свои продукты или объемах или каких-то новых стратегиях. Например, если у вас компания и у меня компания, мы встретились, попили кофе или пива, и я вам рассказал о своих новых продуктах, то государство Соединенные Штаты Америки может нас оштрафовать, а иногда даже и посадить", — рассказал президент КШЭ.

Второй пример — если компания хочет изменить налоги и для этого пытается лоббировать парламент.

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"Тогда я (как такая компания — ред.) в течение 45 дней каждые полгода должен подавать отчет, в котором должен описывать не только с кем я говорил [из членов парламента], но и о чем я говорил, и сколько моя компания может потенциально заработать. Такое декларирование — немножко другая форма, но такое декларирование есть и гораздо жестче во многих странах", — отметил Милованов.

И когда влияние олигархов снизится на Верховную Раду, на Кабинет Министров, каждый украинец на себе ощутит положительные изменения в экономике.

"Механизм такой — олигархи меньше искажают цены из-за решения парламента и Кабинета Министров в своих интересах. Это означает, что государственные и частные неолигархические компании будут зарабатывать больше денег. Цены будут более рыночными. Будет больше налогов уплачено в бюджет. У людей будет больше зарплата. И еще, например, Пенсионный фонд будет больше, будет больше поддержка врачей, военных. Это прямой эффект", — сказал Милованов.

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По его словам, косвенный эффект — из-за того, что будет меньше искажений на рынке, маленьким и средним компаниям будет легче развиваться.

"И со временем наша экономика будет лучше, будет больше экономического роста, и будет формироваться средний класс", — добавил он.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада в четверг, 23 сентября, приняла закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599). Документ поддержали 279 народных депутатов.

По материалам: Укринформ