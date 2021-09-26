Экс-руководитель разведки Бурба дал показания ВСК по делу «вагнеровцев»

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25.09.2021 00:58

Укринформ

Временная следственная комиссия Верховной Рады по операции по задержанию представителей ЧВК "Вагнер" заслушала экс-руководителя Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу.

Как передает Укринформ, об этом сообщила во время пресс-конференции в пятницу председатель ВСК, народный депутат из фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

"Данные, которые Василий Васильевич (Бурба ред.) согласился предоставить ВСК, приняты к сведению, они запротоколированы и приобщены к материалам ВСК", — сказала она.

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По словам Безуглой, следующее заседание ВСК состоится через неделю.

Как сообщал Укринформ, 18 августа 2020 года журналист Юрий Бутусов написал, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что задержание в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера" ​​якобы было спецоперацией украинских спецслужб, которая провалилась из-за утечки информации из Офиса Президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что считает информацию о якобы подготовке украинскими спецслужбами операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", которая была сорвана из-за вероятной утечки информации после совещания у главы государства, спланированной дезинформационной кампанией.

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18 августа Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Минобороны, заявил, что российская сторона заблаговременно готовила фейковую версию о якобы причастности СБУ к задержанию 33 «вагнеровцев».

Верховная Рада 19 мая 2021 года создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли содействовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что такая ВСК будет расследовать дела "вагнеровцев" и "пленок Суркова-Медведчука".

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В начале сентября текущего года американский телеканал CNN опубликовал собственное расследование о планировании спецоперации по «выманиванию» подозреваемых в военных преступлениях на востоке Украины боевиков ЧВК «Вагнера» из территории России, которая сорвалась в июле прошлого года.

По материалам: Укринформ