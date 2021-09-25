Зеленский обсудил с президентом Египта сотрудничество в оборонной и космической отраслях

Зеленский обсудил с президентом Египта сотрудничество в оборонной и космической отраслях

25.09.2021 20:51

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

Об этом сообщает сайт Президента, передает Укринформ.

Глава Украинского государства пригласил Абдель Фаттаха Ас-Сиси посетить Украину с визитом.

Также Зеленский подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества с Египтом, который является главным торговым партнером Украины в Африке, и подтвердил готовность развивать двусторонние отношения и наращивать поставки отечественной продукции на рынок Арабской Республики Египет.

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Со своей стороны Абдель Фаттах Ас-Сиси подчеркнул, что его страна заинтересована в расширении отношений с Украиной во всех сферах, в частности в создании хаба украинских компаний и их участия в египетских индустриальных зонах.

С целью интенсификации двустороннего сотрудничества лидеры государств договорились о проведении в ближайшее время заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и АРЕ, а также переговоров на уровне министров иностранных дел.

Президент Египта отметил позитивное развитие межлюдских контактов между двумя странами и сообщил, что украинцы составляют большинство среди иностранных туристов в АРЕ.

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Зеленский поблагодарил за введение украиноязычной "горячей линии" для предоставления консультативных услуг украинским гражданам, находящимся на территории Египта.

Стороны обменялись мнениями о мерах по предотвращению распространения пандемии, которые осуществляются в обеих странах.

Отдельно собеседники обсудили перспективы и конкретные проекты в сфере военно-технического сотрудничества. Президент Украины отметил, что незадействованным остается потенциал сотрудничества в космической отрасли.

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Также лидеры государств обсудили возможность создания новых форматов сотрудничества на высшем уровне.

Зеленский проинформировал Президента Египта о результатах проведения учредительного саммита "Крымской платформы".

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Как сообщал Укринформ, 24 сентября по инициативе главы Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио состоялся его телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Букиккио приветствовал принятие в Верховной Раде инициированного Президентом закона «О предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» и обратился с просьбой предоставить комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения. В ответ Зеленский поблагодарил «за поддержку и солидарность в борьбе с олигархической системой».

По материалам: Укринформ