Украина защищает безопасность всех европейских наций — посол Швеции

25.09.2021 02:25

Укринформ

Украина, противостоя военной агрессии РФ, защищает безопасность всех европейских наций.

Об этом заявил посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума по безопасности «Запад-Восток, Север-Юг», передает корреспондент Укринформа.

«Швеция поддерживает территориальную целостность Украины. Мы убеждены: отвечая на вызовы в сфере безопасности, которые перед ней стоят, Украина защищает безопасность всех европейских наций», — сказал дипломат.

Читайте также: Украина станет членом НАТО, когда будет соответствовать его критериям — Квин

Он отметил, что Украина сейчас проходит важный этап реформ, и это «заслуживает полной поддержки международных партнеров», а также нуждается в поддержке активных украинцев.

В то же время посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в видеообращении выразила убеждение, что несмотря на препятствия и вызовы Украина достигнет успеха, о котором мечтали предыдущие поколения.

«Я глубоко убеждена, что вы являетесь тем поколением, которое четко знает, каким путем должна идти современная Украина. Вы видите Украину равноправным членом ЕС и НАТО, имеете видение и цели относительно ее демократического будущего и хорошо понимаете, что другого пути, кроме развития справедливой системы правосудия и государственных органов без коррупции, просто нет», — заявила немецкий дипломат.

Читайте также: В Евросоюзе заявили о причастности России к очередной кибератаке

Посол отметила, что Украине нелегко было в последние годы. «Однако, когда во время моей работы в Киеве я общаюсь с молодыми людьми вашего возраста, то понимаю, что несмотря на препятствия и вызовы Украина достигнет успеха, о котором мечтали предыдущие поколения», — сказала Фельдгузен.

Она с сожалением констатировала, что в Германии в последнее время молодежь по разным причинам теряет интерес к политике, ведь это «тяжелый труд, но чрезвычайно важный».

«Поэтому я хочу призвать вас идти в активную политику и не терять веру в то, что изменения в вашей стране подвластны именно вам и возможны только благодаря вашему упорному труду», — сказала посол.

Читайте также: Кулеба — о пути Украины в НАТО: Процесс растянулся неприлично долго

Как сообщалось, во Львове 24 сентября более 100 молодых лидеров из всех регионов Украины собрались на Киевском форуме по безопасности «Запад-Восток, Север-Юг». Молодежные встречи на форуме будут продолжаться 24-25 сентября.

По материалам: Укринформ