Украина является отправной точкой для будущего западного мира — экс-директор Госдепа

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25.09.2021 15:33

Укринформ

Украина является отправной точкой для западного мира и должна стать лидером в Европе на пути к свободе.

Об этом заявила директор по политическому планированию Государственного департамента США в 2018-2019 годах Кирон Скиннер во время Киевского форума по безопасности «Запад-Восток, Север-Юг», сообщили Укринформу в Фонде Арсения Яценюка «Открой Украину».

"Россия подрывает способность Украины быть суверенным, независимым государством, таким образом ваша страна является отправной точкой для будущего западного мира. Это означает, что США, НАТО и другие народы и нации, которые любят свободу, должны поддерживать Украину", — отметила она.

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Скиннер акцентировала, что Украина должна быть целостной, независимой и демократической, а также свободной от внешнего вмешательства.

Бывший директор подчеркнула необходимость интеграции Украины в западные институты, получения большей помощи в секторе безопасности от Соединенный Штатов таким образом, чтобы страна могла быть лидером в Европе на пути к свободе.

"Мы знаем, что Украина может сыграть эту очень центральную роль", — отметила Скиннер.

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Как сообщал Укринформ, в октябре 2020 года профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма заметил, что Украина является сейчас ключевым государством в глобальной геополитике и для будущего демократии во всем мире.

Фото: New America

По материалам: Укринформ