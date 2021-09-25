Кулеба объяснил, почему риторика Украины в ООН стала более жесткой

25.09.2021 09:50

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, почему риторика Украины на нынешней сессии Генассамблеи ООН стала более жесткой.

По его словам, просто призывать и предупреждать мир о новых вызовах, с которыми наша страна столкнулась раньше других, бесполезно — вместо этого надо активно действовать и вести за собой уже сегодня, об этом он написал в блоге для Укринформа.

«Современный уровень глобальных вызовов не оставляет времени на промедление, не оставляет права на мягкость, не оставляет возможности "отсидеться" в стороне. Мы в Украине столкнулись со многими современными вызовами раньше других. Взять, к примеру, хотя бы дезинформацию. Мы предупреждали мир об этой угрозе еще в 2014 году, когда оказались под катком российской пропаганды. Нас не хотели слышать. А через несколько лет сами столкнулись с тем, о чем Киев уже давно говорил. Украина готова делиться опытом противодействия гибридным угрозам, который мы получили за более семи лет противостояния российской агрессии. Но мы теперь точно знаем: просто призывать и предупреждать бесполезно. Надо активно действовать и вести за собой уже сегодня. Именно поэтому изменилась риторика Украины », — отметил он.

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Комментируя участие украинской делегации в работе Генассамблеи ООН, Кулеба заметил, что «бороться с изменениями климата в каком-то смысле легче, чем занять четкую позицию относительно силовой смены границ».

«С изменениями климата удобно воевать, потому что они не дадут «сдачи». А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН », — написал он, имея в виду Россию. При этом добавил, что на это смелости в ООН пока не хватает. «Но мы работаем над тем, чтобы стимулировать ее. И имеем на своей стороне почти полсотни государств, которые не боятся называть крымские вещи своими именами », — отметил министр.

По его словам, ООН, как и международная политика в целом, нуждаются в изменениях. И выступление Президента показало: Украина не просто готова быть, а уже является драйвером этих изменений.

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Оккупация Крыма, подчеркнул Кулеба, — это глобальная, а не исключительно украинская проблема. Она ставит под угрозу такие фундаментальные для ООН и мира принципы, как международный мир и безопасность, нерушимость границ, свобода мореплавания, защита прав человека и прав коренных народов, экологическая безопасность. В Крыму сегодня, процитировал министр слова Президента, «вместо фауны и флоры — флот и солдаты».

«ООН должна активнее реагировать на преступные действия России», — отметил он, напомнив, что в результате российской агрессии погибли уже около 15 тыс. человек.

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Как сообщал Укринформ, в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с 21 по 27 сентября проходит неделя высокого уровня, в которой принимают участие более сотни лидеров государств. 22 сентября в общих дебатах Генассамблеи выступил Президент Украины Владимир Зеленский. Президент, в частности, призвал «оживить» ООН и ее устав, отметив, что Организация проявила слабость в борьбе с пандемией коронавируса, проигнорировала участие в Крымской платформе, а также должным образом не среагировала на раздачу Россией паспортов жителям оккупированных территорий Украины и вовлечение граждан Украины в выборы Госдумы.

По материалам: Укринформ