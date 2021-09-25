Гончарука могли прослушивать люди одного из олигархов — Рябошапка

Гончарука могли прослушивать люди одного из олигархов — Рябошапка

25.09.2021 05:08

Укринформ

В январе 2020 года незаконное прослушивание тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука могли организовать люди, приближенные к одному из олигархов.

Об этом бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает Укринформ.

"Мы все забыли о деле о прослушивании премьер-министра в воюющей стране. Еще тогда, когда я был генеральным прокурором, мы уже установили круг лиц, причастных или могли быть причастны. В том числе эти люди были близки к одному из олигархов. Прошло почти два года, и общество до сих пор не услышало фамилии тех людей или того олигарха", — сказал Рябошапка.

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Шустер уточнил, знает ли он фамилию этого олигарха.

"Я знаю фамилию, но я не хотел бы открывать или нарушать тайну досудебного расследования", — ответил ексгенпрокурор.

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Как сообщалось, 15 января на YouTube-канале была опубликована аудиозапись якобы разговора Гончарука с заместителем председателя Национального банка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с Президентом Владимиром Зеленским. Собеседники, в частности, обсуждали подготовку доклада по экономической политике Президента, а также причины и последствия повышения курса гривны. Кроме того, на записи человек, голос которого похож на голос премьера, говорит о своей некомпетентности в экономических вопросах.

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СБУ возбудила уголовное дело по факту прослушки в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука во время совещания.

По материалам: Укринформ