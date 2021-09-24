ЕС решительно отбрасывает попытки России изобразить себя «посредником» в конфликте с Украиной

ЕС решительно отбрасывает попытки России изобразить себя «посредником» в конфликте с Украиной

24.09.2021 12:45

Укринформ

Евросоюз решительно отбрасывает попытки России изобразить себя "посредником" в якобы "внутриукраинском конфликте", поскольку РФ осуществляет агрессию против Украины и это представляет серьезную угрозу европейской повестке безопасности.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом говорится в заявлении Европейского Союза относительно продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, оглашенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"Минские договоренности однозначно определяют, что Трехсторонняя контактная группа состоит из Украины, Российской Федерации и ОБСЕ, причем последняя является посредником. Поэтому мы осуждаем и решительно отбрасываем нарратив России, которая пытается представить себя посредником в так называемом "внутриукраинском конфликте", — говорится в заявлении.

В Евросоюзе добавили, что Россия просто пытается отвлечь внимание от своих непрерывных актов агрессии и подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе путем незаконной аннексии Крымского полуострова, что противоречит ее обязательствам по международному праву.

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"Эти действия, безусловно, являются серьезной угрозой для европейского порядка безопасности, за что Россия несет полную ответственность", — заявили в ЕС.

Как сообщал Укринформ, ранее миссия ЕС в ОБСЕ заявила о том, что российский нарратив с изображением РФ как якобы посредника в "конфликте" препятствует содержательным переговорам в Минском и "нормандском" форматах.

По материалам: Укринформ