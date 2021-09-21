Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН

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21.09.2021 18:47

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

На открытии сессии выступили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахид, Президент Бразилии Жаир Болсонару и Президент США Джозеф Байден.

Выступление главы Украинского государства на общих дебатах Генассамблеи ООН состоится 22 сентября.

76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса, а также сохранению окружающей среды — параллельно будет происходить несколько крупных международных форумов относительно изменения климата и защиты окружающей среды.

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Ежегодные общие дебаты начинаются 21 сентября и закончатся 27 сентября. Во второй день общеполитической дискуссии, 22 сентября, параллельно состоится заседание высшего уровня, посвященное 20-й годовщине Дурбанской декларации и Программы действий. На 28 сентября запланировано заседание высшего уровня, приуроченное к празднованию Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Генеральная ассамблея является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств — членов Организации, каждая из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, как например вопросы мира и безопасности или приема новых членов, требуют большинства в две трети голосов. В 1946 году в составе Генассамблеи было 51 государство, сейчас — 193.

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Как сообщал Укринформ, 20 сентября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ