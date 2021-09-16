Венецианская комиссия даст оценку законопроекту об олигархах

16.09.2021 10:29

Укринформ

Венецианская комиссия даст оценку законопроекту Президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

«Письмом от 10 сентября 2021 года Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков запросил заключение Венецианской комиссии относительно законопроекта "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», — говорится в сообщении.

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Ранее Разумков заявил, что регламент Верховной Рады не запрещает народным депутатам рассматривать законопроект № 5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", направленный в Венецианскую комиссию без ее заключения.

Как сообщал Укринформ, 1 июля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении президентский законопроект № 5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ предусматривает внесение изменений в ряд законов с целью создания Реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определяет порядок и последствия включения лиц в Реестр, вводит декларирование служащими контактов с лицами, включенными в данный Реестр.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в письме призвала Председателя ВР Дмитрия Разумкова направить законопроект № 5599 в Венецианскую комиссию в связи с тем, что, по ее мнению, он может противоречить нормам Конституции. Кроме этого, к спикеру обратились четыре оппозиционные депутатские фракции с аналогичным предложением.

По материалам: Укринформ