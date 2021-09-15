Политика

Разумков прогнозирует осенью отставку «трех-четырех министров»

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа ago
0 0 Менее минуты назад

Разумков прогнозирует осенью отставку «трех-четырех министров»

Разумков прогнозирует осенью отставку «трех-четырех министров»

15.09.2021 18:45

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что три-четыре министра будут отправлены в отставку в конце сентября — начале октября этого года.

Об этом он сказал в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина", передает Укринформ.

"Я уже говорил: склоняюсь к цифре три-четыре. На фамилии пока переходить не будем. Но предполагаю, что в ближайшем будущем все-таки ротации в Кабмине состоятся. Думаю, это конец сентября — начало октября ", — отметил Разумков.

Читайте также: Шмыгаль о возможных кадровых изменениях: У меня претензий к Кабмину пока нет

Как сообщал Укринформ, народные депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" обсудят кадровые изменения в Кабинете Министров на заседании фракции 20 сентября.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Беларусь заявила об обстреле пограничного знака с территории Украины (фото)

1 час ago

В Украине отменили самоизоляцию для иностранцев

1 час ago

Незасчитанный гол в дополнительное время помешал «Динамо» победить на старте Лиги чемпионов

2 часа ago

Xiaomi представляет «умные» очки

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button