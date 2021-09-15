Разумков прогнозирует осенью отставку «трех-четырех министров»

15.09.2021 18:45

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что три-четыре министра будут отправлены в отставку в конце сентября — начале октября этого года.

Об этом он сказал в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина", передает Укринформ.

"Я уже говорил: склоняюсь к цифре три-четыре. На фамилии пока переходить не будем. Но предполагаю, что в ближайшем будущем все-таки ротации в Кабмине состоятся. Думаю, это конец сентября — начало октября ", — отметил Разумков.

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Как сообщал Укринформ, народные депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" обсудят кадровые изменения в Кабинете Министров на заседании фракции 20 сентября.

По материалам: Укринформ