НАПК приостановило государственное финансирование партии «Голос»

11.01.2021 14:06

Укринформ

Национальное агентство по предупреждению коррупции приостановило финансирование партии "Голос", поскольку партия оплатила аренду офисов нескольких территориальных организаций за счет средств государственного финансирования.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщил пресс-секретарь политической силы Ярема Дух.

"У НАПК есть две претензии: во-первых, к оформлению соглашений и актов выполненных работ у наших подрядчиков, во-вторых – к тому, что мы заплатили арендную плату за офисы трех территориальных организаций из государственных счетов", – отметил Дух.

По его словам, юристы партии в настоящее время изучают решение НАПК и определяются, каким образом на него реагировать.

В свою очередь, председатель партии Кира Рудик заявила, что в политсиле рассматривают варианты обжалования этого решения агентства.

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Согласно закону "О политических партиях" государственное финансирование уставной деятельности политической партии останавливается по решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в случае:

1) непредставления политической партией отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в установленный настоящим Законом срок;

2) представления политической партией отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, оформленных с грубым нарушением установленных требований, или отчета, который содержит недостоверные сведения об имуществе политической партии или средства или расходы политической партии в размере более двадцати размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего календарного года.

Национальное агентство по предупреждению коррупции принимает решение о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности политической партии к устранению политической партией причин, обусловивших остановки государственного финансирования уставной деятельности.

В случае устранения политической партией причин, обусловивших остановку государственного финансирования уставной деятельности, Национальное агентство по предупреждению коррупции не позднее чем через пять дней после получения отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера с устраненными недостатками рассматривает вопрос о возобновлении государственного финансирования уставной деятельности соответствующей политической партии. Государственное финансирование уставной деятельности политической партии возобновляется с начала квартала, следующего за кварталом, в котором принято решение о возобновлении государственного финансирования уставной деятельности политической партии.

Государственное финансирование уставной деятельности политической партии останавливается также в случае представления политической партией в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявления о частичном отказе от государственных денег.

В понедельник председатель партии "Голос" Кира Рудик, как сообщила пресс-служба политсилы, заявила, что НАПК приостановило государственное финансирование для партии «Голос», и «мы расцениваем это как давление на независимую партию".

По материалам: Укринформ