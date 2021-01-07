Кулеба – о событиях в США: Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом

Кулеба – о событиях в США: Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом

07.01.2021 00:17

Укринформ

Глава МИД Украины выразил обеспокоенность в связи с событиями в США, где сторонники Трампа практически сорвали голосование в Конгрессе, которое должно было подтвердить победу Байдена.

Об этом Кулеба написал в Твиттере, передает Укринформ.

«Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом. Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее», – отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше. Це важливо не лише для США, а й для України та всього демократичного світу.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2021

Руководитель МИД добавил, что это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира.

Как сообщал Укринформ, в среду в столице США начались мирные демонстрации сторонников Дональда Трампа. Впоследствии они превратились в столкновения с полицией. Агрессивные протестующие проникли в здание Конгресса, где должна была состояться формальная процедура подтверждения результатов на выборах президента США.

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Конгресс был вынужден сделать перерыв в заседании, законодатели были эвакуированы в безопасное место. Мэр Вашингтона издала распоряжение о введении комендантского часа и привлечении подразделений Национальной гвардии.

По материалам: Укринформ