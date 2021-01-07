Авиакатастрофа МАУ: Украина в течение 60 дней подаст замечания к иранскому проекту отчета – Енин

06.01.2021 10:46

Укринформ

Украина вместе с другими заинтересованными сторонами в течение 60 дней доработает полученный от иранской стороны проект технического отчета по обстоятельствам катастрофы самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" и представит к нему свои замечания и предложения.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире Громадского радио, передает Укринформ.

По его словам, украинская сторона очень довольна этим результатом, который стоил чрезвычайной концентрации усилий не только Украине, но и международным партнерам по коалиции пострадавших государств – Канаде, Великобритании, Швеции и Афганистану.

"Почему важен технический отчет? Во-первых, он устанавливает все причины катастрофы. Во-вторых, именно на основе технического отчета иранская сторона будет вынуждена произвести весь комплекс мероприятий по устранению пробелов и недостатков в системе обеспечения безопасности в небе над Ираном. В-третьих, именно материалы технического расследования лягут в основу уголовного производства по привлечению к уголовной ответственности всех причастных к этой катастрофе чиновников. В-четвертых, именно на основе результатов технического расследования в значительной мере будет определяться размер компенсаций, которые иранская сторона должна выплатить родственникам погибших", – сказал Енин.

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Он акцентировал, что от иранской стороны получен только проект технического отчета, который требует доработки со стороны других стран-участниц технического расследования, в том числе государства-эксплуатанта, государства-производителя воздушного судна, в данном случае США и других заинтересованных сторон.

"Мы эту работу очень тщательно в ближайшее время сделаем. Далее иранская сторона должна либо учесть, либо не учитывать наши замечания и предложения, о чем в дальнейшем будет проинформирован Совет ICAO. Это будет результат консолидированной работы. Сегодня трудно установить конкретную дату (доработки проекта технического отчета. – ред.), но я более чем уверен, что мы уложимся в установленный конвенцией 60-дневный срок", – заявил Енин.

Он отметил, что пока не хотел бы забегать вперед и комментировать вопросы доверия, объективности и беспристрастности полученного от иранской стороны документа.

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"Могу сказать, что к отдельным этапам технического расследования приобщались представители всех заинтересованных государств. В какие заключения все это вылилось, мы увидим в процессе анализа данного документа. По результатам обработки нами будут выработаны рекомендации, которые иранская сторона учтет в дальнейшей организации безопасности полетов над своим небом", – сообщил замминистра.

Как сообщал Укринформ, самолет МАУ был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли все 176 человек, находившихся на борту, – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – граждане семи стран. В частности, на борту были 11 граждан Украины – двое пассажиров и 9 членов экипажа.

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11 января, после нескольких дней возражений, в Иране официально признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

Украина 31 декабря 2020 года получила от Ирана проект технического отчета по обстоятельствам катастрофы.

По материалам: Укринформ