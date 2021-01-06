Представитель Рады в КСУ раскритиковала аргументы судей об отстранении Тупицкого

05.01.2021 20:07

Укринформ

Заключение членов Научно-консультативного совета КСУ относительно вопроса отстранения от должности судьи Конституционного Суда в уголовном производстве носит лишь рекомендательный характер, и НКС не имел достаточных правовых оснований для предоставления этого заключения.

Как передает Укринформ, такое мнение выразила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам правовой политики Ольга Совгиря в Фейсбуке.

"Вместе с обнародованным сегодня заявлением собрания судей Конституционного Суда относительно ситуации, сложившейся в связи с изданием Президентом Украины Указа от 29 декабря 2020 года № 607/2020, на сайте суда было также размещено заключение членов Научно-консультативного совета КСУ (НКС) относительно вопроса отстранения от должности судьи Конституционного Суда Украины в уголовном производстве. Обращаем внимание, что согласно Положению о НКС Конституционного Суда Украины (утверждено постановлением КСУ от 3 декабря 2018 года № 38-п/2018) совет действует как консультативно-совещательный орган при КСУ и в соответствии с пунктом 9 Положения имеет полномочия предоставлять заключения по обращениям судей Конституционного Суда только по вопросам, затронутым в конституционных представлениях, конституционных обращениях и конституционных жалобах.

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Согласно пункту 16 Положения научное заключение прилагается к материалам конституционного производства и имеет рекомендательный характер ", – отметила Совгиря.

Парламентер отметила, что согласно Положению НКС "не имеет полномочий ни по собственной инициативе, ни по обращениям судей КСУ предоставлять заключения по вопросам, которые не касаются конкретных дел, находящихся на рассмотрении в Конституционном Суде".

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"Поскольку на рассмотрении в Конституционном Суде отсутствуют дела относительно конституционности упомянутого Указа Президента Украины, то НКС не имел достаточных правовых оснований для предоставления этого заключения, а Конституционный Суд, соответственно, для его опубликования. По нашему мнению, привлечение сначала Правового департамента Секретариата КСУ, а теперь и Научно-консультативного совета к этому вопросу свидетельствует об их неправомерном и манипулятивном использовании с целью обнародования заявлений фактически в интересах отдельных судей Конституционного Суда. Поэтому призываем членов НКС придерживаться утвержденного самим же Конституционным Судом Положения о Научно-консультативном совете", – заявила представитель ВРУ в КСУ.

Как сообщал Укринформ, сегодня, 5 января, состоялось собрание судей Конституционного Суда Украины по рассмотрению вопроса относительно ситуации, сложившейся в связи с изданием Президентом Украины Указа «Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины» от 29 декабря 2020 года № 607/2020.

По результатам собрания судей КСУ принято заявление.

Кроме того, в адрес КСУ поступило Научное заключение относительно отстранения от должности судьи Конституционного Суда Украины в уголовном производстве, подготовленное членами Научно-консультативного совета КСУ.

По материалам: Укринформ