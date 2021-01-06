Помпео сожалеет об отсутствии прогресса на Востоке Украины

06.01.2021 01:37

Укринформ

Действующая Администрация США признает свою несостоятельность достичь большего прогресса в решении конфликта в Украине и жалеет по этому поводу.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом в интервью Bloomberg заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Мы сделали много всего, однако в юго-восточной Украине до сих пор продолжается конфликт. Мы не достигли значительного прогресса, как и европейцы в их дипломатических усилиях. Я жалею об этом. Я бы хотел, чтобы в течение пребывания у власти мы достигли большего", – сказал Помпео.

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Он отметил, что сейчас конфликт в Украине остается преимущественно замороженным.

"Россияне дважды заключали соглашения, которые не выполняли. Мне жаль из-за этого. Мы продолжали поступать правильно для украинцев: идет ли речь о наших усилиях по остановке строительства Nord Stream 2, или о решении президента предоставить украинцам летальное оборудования (предыдущая Администрация неоднократно отказывалась это делать)", – рассказал госсекретарь.

Он добавил, что США также пытались "увеличить способность украинского правительства защищать себя от российских угроз: военных, информационных, внутренних, энергетических".

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Как сообщалось, 14 декабря 2020 года члены Коллегии выборщиков США провели официальное голосование, отдав 306 голосов Байдену. Для победы на выборах президента США кандидату необходимо было набрать 270 голосов выборщиков.

6 января Конгресс на совместном заседании обеих палат должна утвердить результаты голосования Коллегии выборщиков и победу демократа Джо Байдена на выборах президента США.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ