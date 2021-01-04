Украина предоставит гуманитарную помощь Хорватии, пострадавшей из-за землетрясения

04.01.2021 19:52

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О предоставлении гуманитарной помощи Республике Хорватия».

Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис Президента.

Согласно документу, Кабинет Министров должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Хорватии для преодоления последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее Владимир Зеленский выразил соболезнования хорватскому народу в связи с землетрясением, в результате которого погибли люди.

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Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,3 случилось в Хорватии 29 декабря. По меньшей мере шестеро человек погибли, еще более 20 – пострадали.

Вообще подземные толчки продолжались несколько дней. Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности города Петрина и Сисак. Разрушены и повреждены более 13 тысяч объектов.

По материалам: Укринформ