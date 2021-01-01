Украина в ТКГ о председательстве Швеции в ОБСЕ: Ждем тесного сотрудничества

Украина в ТКГ о председательстве Швеции в ОБСЕ: Ждем тесного сотрудничества

01.01.2021 19:25

Укринформ

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе надеется на тесное сотрудничество со Швецией, которая перебрала председательство в ОБСЕ.

Об этом говорится в посте, размещенном в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

"Сегодня Королевство Швеция начинает свое годовое председательство в ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе). Новый председатель, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, уже заявила о том, что Шведское председательство ОБСЕ будет поддерживать работу нормандского формата и Трехсторонней контрактной группы с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – заявили в делегации.

Там назвали символическим, что первый зарубежный визит в новой роли Линде планирует совершить в Украину.

В украинской делегации рассчитывают, что этот визит станет хорошей возможностью действующему председателю ОБСЕ увидеть воочию последствия продолжающейся вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины.

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"Швеция традиционно поддерживала Украину и является одним из крупнейших наших друзей. Поэтому с нетерпением ждем тесного сотрудничества в этом новом для наших стран формате в 2021 году", – отметили в украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал Укринформ, 1 января Швеция взяла на себя годовое председательство в ОБСЕ.

По материалам: Укринформ