Мендель: Слово «мир» на Донбассе слышно чаще всего

Мендель: Слово «мир» на Донбассе слышно чаще всего

31.12.2020 11:35

Укринформ

На Донбассе почти ежедневно совершаются провокации, однако режим прекращения огня, установленный в июле, остается самым долгим за весь период войны.

Об этом написала пресс-секретарь Президента Юлия Мендель в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

"Слово «мир» на Донбассе слышно чаще всего – от гражданских, и от военных. Куда ни загляни, у кого ни спроси, все устали от жизни в близости с войной, которая приносит печаль, боль и бедность", – написала Мендель.

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Пресс-секретарь Главы государства напомнила, что 27 июля на Донбассе начала действовать новая договоренность о всестороннем и всеобъемлющем режиме прекращения огня. Мендель заверила, что это – самый длинный период тишины за шесть с половиной лет войны.

"Почти ежедневно происходят нарушения перемирия. Это могут быть выстрелы, беспилотники, укрепления инженерных конструкций, минирования. Однако сложно представить, что наполненная оружием и взрывоопасными веществами территория в один момент перестанет громыхать", – подчеркнула Мендель.

Она добавила, что на Донбассе более 400 километров линии разграничения, где "сходятся противоположные мировоззрения, страхи, злость, бессилие, бедность и разбитые надежды". А пропаганда там, по ее словам, воспринимается как неоспоримый факт.

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"Да и на мирной территории Украины ежедневно можно услышать взрывы либо выстрелы. Как же этого избежать там, где идет война?", – убеждена пресс-секретарь Президента.

В то же время она подчеркнула, что несмотря на это, перемирие действует и дает результаты. Мендель отметила, что, по данным ОБСЕ, за пять недель до его начала было зафиксировано более 18 тысяч нарушений, а за семь недель после – более тысячи.

Кроме того, она напомнила, что по состоянию на 20 декабря в зоне проведения ООС было 49 боевых потерь, 45 из них – погибли до начала перемирия, и четыре – после, а также 18 раненых.

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В то же время пресс-секретарь главы государства добавила, что, по данным Генштаба, за этот же период 2019 года было 36 погибших и 129 раненых, в 2018 году – 51 погибший и 304 раненого, в 2017-м – 60 погибших и 308 раненых.

"Эти цифры свидетельствуют об одном – какими бы ни были провокации, соглашения о перемирии приносят свои плоды. Мы все надеемся, что мир на Донбассе скоро наступит. Мира – Украине!", – отметила пресс-секретарь Президента.

Мендель пожелала в новом году мирного неба и призвала быть добрее друг к другу.

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Как сообщалось, Россия в феврале 2014 года начала вооруженную агрессию против Украины, захватив часть ее территории – Крымский полуостров. Впоследствии российские регулярные войска и управляемые РФ боевики оккупировали отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины.

По материалам: Укринформ