Татаров должен сам доказать свою невиновность — Президент

25.12.2020 07:31

Укринформ

Президент Владимир Зеленский обсуждал с руководителем своего Офиса Андреем Ермаком вопрос открытия НАБУ дела против его заместителя Олега Татарова.

Сейчас Татарова отстранили от некоторых дел в ОП и он должен доказывать свою невиновность, заявил глава государства в интервью изданию "Фокус", сообщает Укринформ.

"Как только появились новости о Татарове, я вызвал Ермака и сказал: "Если история хотя бы одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти". Затем мы узнаем, что речь идет о 2017-й. Оказывается, всех людей в этом деле отпустили", – отметил Президент.

Зеленский рассказал, что сейчас Татарова отстранили от дел НАБУ, прокуратуры и все эти полномочия передали другому заместителю руководителя ОП Андрею Смирнову. По его словам, это был конфликт интересов.

"Мы сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват", – пояснил Глава государства.

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В то же время он подчеркнул, что не может сделать выводы, является ли Татаров коррупционером, и напомнил, что возбужденное дело касается 2017 года.

"Я не был тогда Президентом, он не работал в Офисе. Поэтому фразы "во времена Зеленского опять коррупция" – нечестные. Это наносит раны, это сказывается на мне лично. Речь не о рейтинге и не об имидже", – добавил Зеленский.

В то же время Президент заверил, что если те, кто работает с ним, будут заподозрены в коррупции, эти люди будут уволены.

"И я таких примеров у себя в Офисе за полтора года пока не видел. В армии ничего не крали, бронежилеты с дырками не продавали, взятки не получали", – заверил Зеленский.

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Как сообщалось, в НАБУ заявили, что 23 декабря 2020 года заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.

Отмечается, что это решение было принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП, фактически под покровом ночи: отметка в Едином реестре досудебных расследований сделана в 23:42 ч.

В НАБУ отметили, что законодательство запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования.

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Ранее САП объявила, что будет ходатайствовать в ВАКС об избрании заместителю руководителя ОП Татарову меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.

21 декабря Татаров появился в НАБУ, где получил сообщение о подозрении. Также он написал заявление о временном приостановлении выполнения своих должностных обязанностей и их передаче другому должностному лицу.

Адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не «квартир для Нацгвардии».

1 декабря редактор интернет-издания "Цензор.net" Юрий Бутусов в Фейсбуке сообщил, что бывший народный депутат и экс-руководитель "Укрбуда" Максим Микитась дал обличительные показания на Татарова по делу о махинациях с квартирами для Нацгвардии.

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По словам журналиста, Микитась сообщил следствию, что Татаров во время работы в "Укрбуде" якобы подкупил эксперта МВД, чтобы тот фальсифицировал экспертизу в пользу компании.

По материалам: Укринформ