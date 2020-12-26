Рада назначила Лапутину министром по делам ветеранов

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18.12.2020 12:02

Укринформ

Верховная Рада назначила военнослужащую, генерал-майора СБУ Юлию Лапутину на должность министра по делам ветеранов.

Такое решение поддержали 248 народных депутатов, передает корреспондент Укринформа.

Новоназначенный министр по делам ветеранов приняла присягу члена Кабинета Министров.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя кандидатку Лапутина на должность министра, сказал, что она понимает проблематику, связанную с защитой ветеранов, не со слов, а на практике.

«Кандидат имеет значительный опыт в сфере безопасности, национальной обороны Украины, знает проблематику ветеранов не по словам, на практике», – сказал Шмыгаль.

Верховная Рада назначила Юлию Лапутину министром по делам ветеранов / Фото: Владимир Тарасов, Укринформ

По материалам: Укринформ