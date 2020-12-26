Политика

Рада назначила Лапутину министром по делам ветеранов

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Рада назначила Лапутину министром по делам ветеранов

Рада назначила Лапутину министром по делам ветеранов

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18.12.2020 12:02

Укринформ

Верховная Рада назначила военнослужащую, генерал-майора СБУ Юлию Лапутину на должность министра по делам ветеранов.

Такое решение поддержали 248 народных депутатов, передает корреспондент Укринформа.

Новоназначенный министр по делам ветеранов приняла присягу члена Кабинета Министров.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя кандидатку Лапутина на должность министра, сказал, что она понимает проблематику, связанную с защитой ветеранов, не со слов, а на практике.

«Кандидат имеет значительный опыт в сфере безопасности, национальной обороны Украины, знает проблематику ветеранов не по словам, на практике», – сказал Шмыгаль.

Рада назначила Лапутину министром по делам ветеранов

Верховная Рада назначила Юлию Лапутину министром по делам ветеранов / Фото: Владимир Тарасов, Укринформ

Рада назначила Лапутину министром по делам ветеранов

Рада назначила Лапутину министром по делам ветеранов

Рада назначила Лапутину министром по делам ветеранов

Рада назначила Лапутину министром по делам ветеранов

Рада назначила Лапутину министром по делам ветеранов

По материалам: Укринформ

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Политика

Рада назначила Лапутину министром по делам ветеранов

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Рада назначила Лапутину министром по делам ветеранов

Рада назначила Лапутину министром по делам ветеранов

Фото

18.12.Подробнее

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