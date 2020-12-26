НАБУ открыло производство из-за вмешательства Венедиктовой в дело Татарова

25.12.2020 22:44

Укринформ

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело заместителя Офиса Президента Олега Татарова.

Как сообщает Укринформ, об этом заявил исполняющий обязанности председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук в эфире Hromadske.

По его словам, 3 декабря в ЕРДР было внесено производство «о вмешательстве в работу правоохранительных органов».

Речь идет о решении Венедиктовой изменить группу прокуроров по делу Татарова. Она сделала это вечером 1 декабря, как раз перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении. Новая группа прокуроров была вынуждена заново изучать дело и о подозрении замглавы ОП сообщили уже 18 декабря.

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По словам Грищук, когда прокурор с бывшей группы прокуроров уже был в суде и должен был ходатайствовать об избрании меры пресечения для Татарова, в САП узнали, что группу прокуроров изменили.

В Офисе генерального прокурора пока не комментировали решение открыть производство по Венедиктовой.

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Напомним: Офис генерального прокурора поздно вечером 23 декабря изменил подследственность дела Татарова, забрав её у Национального антикоррупционного бюро и передав Службе безопасности.

В НАБУ раскритиковали действия ОГП и заявили, что они нацелены исключить возможность избрания меры пресечения Татарову. В прокуратуре ситуацию не комментировали.

Сам же Олег Татаров отрицает свою причастность к преступлениям.

По материалам: Укринформ