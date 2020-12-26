Кравчук считает слова Зеленского о массовой мобилизации реакцией патриота

26.12.2020 17:42

Укринформ

Первый президент Леонид Кравчук назвал заявление главы государства Владимира Зеленского о вероятном нападении России на Украину и возможности массовой мобилизации украинцев нормальной реакцией патриота на угрозу для родной земли.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Укринформ.

"Журналист задал вопрос: если бы из Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина? Президент ответил: если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю и защищать пошли бы все. И вопрос был "если бы", и ответ был в том же ракурсе", – отметил Кравчук.

По его словам, "президент не мог ответить иначе".

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"И когда мы сейчас с вами начнем делать попытку перевести это в чисто практическую плоскость, как я слышу, говорят некоторые наши, в частности, чиновники – то до этого еще очень далеко. Когда я был уже не президентом, меня также спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага, кто стал на мою землю, пока оружие держат руки и пока смотрят глаза, я буду бить врага, а не жить по принципу "подставлять вторую щеку". Это нормальный ответ патриота Украины, человека, который любит свою землю", – подчеркнул первый президент.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Фокусу» заявил, что в случае нового нападения России с другого направления «будет большая война, мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины».

По материалам: Укринформ