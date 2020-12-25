Зеленский: Венедиктова сейчас показывает, что бандитов поймали больше

Зеленский: Венедиктова сейчас показывает, что бандитов поймали больше

25.12.2020 07:51

Укринформ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сейчас показывает, что бандитов поймали больше.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью изданию "Фокус", сообщает Укринформ.

"Да, она должна прийти с результатами. Она сейчас показывает, что бандитов поймали больше. Недавно они действительно закрыли известных "скрутчиков" НДС, "скручивали" 20 млрд грн. Это действительно историческое событие. Но об этом не говорят как о Ермаке (руководителе ОП Андрея Ермака – ред.), поэтому не очень интересно", – прокомментировал глава Государства свои предыдущие заявления о том, что Венедиктова должна до конца года показать результат работы.

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Одновременно с вопросами по делу против пятого Президента Украины Петра Порошенко Зеленский посоветовал обращаться в правоохранительные органы и заверил, что не имеет права спрашивать у генпрокурора об этом.

"Она сама знает, что должна всех воров посадить. Это её задача. Хотя поймите, что у нее нет всех возможностей. Все впереди, все обязательно будет", – сказал Президент.

В то же время он напомнил, что по делу об авиакатастрофе военного самолета Ан-26 в Харьковской области уже есть три подозрения военнослужащим, входящим в топ военных страны, ведется следствие.

"Считаю, что это большое дело, но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко", – добавил Зеленский.

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Ранее в интервью СМИ Президент Владимир Зеленский отмечал, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова должна показать результаты своей работы до конца года.

Недавно пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что Зеленский оценит деятельность генпрокурора после её отчета о работе за 2020 год.

По материалам: Укринформ