Зеленский подписал закон, восстанавливающий полноценную деятельность НАПК

25.12.2020 19:13

Укринформ

Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предупреждении коррупции» относительно восстановления институционального механизма предупреждения коррупции», который парламент принял 15 декабря.

Об этом сообщает сайт Президента, передает Укринформ.

Документ устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября о признании неконституционными отдельных положений Закона Украины «О предупреждении коррупции», и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции (НАПК).

Также закон устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК в отношении судей, судей Конституционного Суда Украины, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц. Такой подход будет учитывать решение КСУ от 27 октября и одновременно позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предупреждения коррупции.

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Документ также предусматривает открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, законом установлены особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей Конституционного Суда Украины; обеспечено правовое регулирование в части ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Реализация положений закона будет способствовать снижению уровня коррупции в Украине, позволит восстановить функционирование институционального механизма предупреждения коррупции, будет способствовать восстановлению надлежащей деятельности НАПК и выполнению международных обязательств Украины в сфере предупреждения и противодействия коррупции, дальнейшему воплощению ее европейских и евроатлантических устремлений, а также укреплению авторитета на международной арене.

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Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщал Укринформ, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Украины 25 ноября обратился в Венецианскую комиссию со срочным запросом по поводу оценки конституционной ситуации, сложившейся после решения КСУ от 27 октября.

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В заключениях Венецианской комиссии говорится, что Конституционный Суд Украины нуждается в реформировании и деполитизации.

Президент пообещал учесть позицию Венецианской комиссии при проведении судебной реформы.

Зеленский намерен предложить Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте внимательно изучить данные рекомендации и учесть их при подготовке дальнейших шагов по реформированию судебной системы.

В то же время в КСУ заявили, что заключения Венецианской комиссии свидетельствуют о том, «решение Конституционного Суда Украины №13-р/2020, несмотря на критические замечания к его мотивации, является легитимным и подлежащим исполнению".

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Также, утверждают в КСУ, в процессе подготовки документа эти авторитетные органы Совета Европы не пришли к заключению о необходимости изменения состава судей Конституционного Суда.

15 декабря Верховная Рада приняла законопроекты №4470 и №4471, которыt имеют целью восстановить полномочия Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции (НАПК). Принятие законов было необходимо в связи с решением Конституционного Суда № 13-р/2020 от 27 октября 2020 года, которое лишило НАПК большинства полномочий.

Фото: president.gov.ua

По материалам: Укринформ