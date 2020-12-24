Аваков вручил послу Италии в Украине памятный знак МВД

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24.12.2020 15:11

Укринформ

Министр внутренних дел Арсен Аваков вручил памятный знак МВД чрезвычайному и полномочному послу Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.

Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба министерства.

«Министр внутренних дел поблагодарил за плодотворное сотрудничество посла, который в настоящее время завершает свою каденцию, и вручил памятный знак МВД», – говорится в сообщении.

По словам Авакова, за время пребывания в должности Ла Чечилиа удалось активизировать взаимодействие в Украинско-Итальянском Совете по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству, где сопредседательствуют глава МВД Украины и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Одним из совместных проектов МВД и итальянских коллег стало соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

Еще одним важным направлением сотрудничества является подписание Меморандума о взаимопонимании между Нацгвардией Украины и Войсками карабинеров Министерства обороны Италии. Был подписан и Меморандум о взаимопонимании между ГСЧС и Итальянским департаментом гражданской защиты.

Аваков поблагодарил итальянскую сторону за гуманитарную помощь в борьбе с последствиями стихии на Прикарпатье.

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Со своей стороны, Ла Чечилиа заявил, что Италия благодарна Украине за делегацию врачей, прибывших в трудное время, чтобы помочь в лечении больных COVID-19.

Как сообщалось, 4 апреля 20 медиков систем МВД и Минздрава полетели помогать итальянским врачам в борьбе с COVID-19. Украинские врачи находились в Италии три недели.

Фото: МВД

По материалам: Укринформ