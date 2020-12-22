Ни Рада, ни общество не поддержат отказ от курса на ЕС и НАТО – Разумков

Ни Рада, ни общество не поддержат отказ от курса на ЕС и НАТО – Разумков

22.12.2020 21:30

Укринформ

В Верховной Раде не найдется конституционного большинства, чтобы изменить внешнеполитический курс государства, а также украинское общество не поддержит отказ от интеграции с ЕС и НАТО.

Об этом, передает Укринформ, заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24",

"Курс на ЕС, на НАТО закреплен в Конституции государства. Для изменения этих вопросов требуется долгая процедура, решение КСУ, два голосования в парламенте, второе – 300 голосов. Я не думаю, что это поддержит украинское общество. Ключевым моментом были события 2013-2014 годов, и я не уверен, что кто-то эти вопросы будет поднимать ", – сказал Разумков.

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Как сообщал Укринформ, 7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)", инициированный Президентом.

Президент Владимир Зеленский во время выступления на видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений 17 декабря 2020 года заявил, что Украина продолжит стратегический курс, определенный и закрепленный в Конституции, на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе.

По материалам: Укринформ