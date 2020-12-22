Кабмин назначил Витренко временным руководителем Минэнерго

21.12.2020 20:32

Укринформ

Юрий Витренко назначен первым заместителем министра энергетики.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Правительственный портал.

"Правительство приняло решение освободить от должности первого заместителя Министра энергетики Ольгу Буславец согласно поданному ею заявлению. Юрий Витренко назначен первым заместителем Министра энергетики. Кроме того, на него возложено временное исполнение обязанностей министра энергетики Украины", – говорится в сообщении.

Распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Юрия Бойко признано утратившим силу.

Читайте также: Буславец написала заявление об увольнении

Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер – министра энергетики. Постановление об этом назначении поддержали только 186 народных депутатов из минимально необходимых 226.

По материалам: Укринформ