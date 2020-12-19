Зеленко объяснила, почему «на паузе» переговоры о безвизе с Сингапуром

18.12.2020 17:57

Укринформ

Вновь назначенный посол Украины Екатерина Зеленко надеется, что Сингапур возобновит транзитный безвиз для украинцев после снятия карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией.

Об этом дипломат рассказала в интервью Укринформу.

Зеленко напомнила, что с 2006 года действует соглашение о безвизовом въезде в Сингапур для владельцев украинских дипломатических, служебных и официальных паспортов. Это означает, что в течение 90 дней наши чиновники могут находиться в Сингапуре без виз.

«Вместе с тем в Сингапуре действует так называемый транзитный безвиз, когда человек может находиться на территории страны без визы до 96 часов, то есть до четырех суток. Многие украинцы воспользовались этой возможностью – например, те, кто путешествует на Бали, на обратном пути, при условии предъявления авиабилета, могут поближе познакомиться с этой уникальной страной.

Читайте также: Президент назначил Екатерину Зеленко послом в Сингапуре

После начала пандемии Сингапур ограничил въезд в страну для многих иностранных граждан, в том числе украинцев. Но мы надеемся, что после снятия карантина этот безвизовый транзит будет продолжен», – сказала Зеленко.

Комментируя возможность введения полноценного безвизового режима с Сингапуром, она отметила, что это «очень комплексный вопрос».

По ее словам, украинские дипломаты постоянно находятся на связи с сингапурскими партнерами, чтобы создать еще лучшие условия для путешественников. Результатом этих усилий уже стал тот факт, что Сингапур включил Украину в перечень государств, граждане которых могут подавать онлайн-заявку на визу, то есть по упрощенной процедуре.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы появились какие-то дополнительные возможности. Но сейчас, когда все страны максимально ограничили въезд украинских граждан, пожалуй, не лучшее время говорить о расширении таких возможностей», – отметила посол Украины.

По материалам: Укринформ