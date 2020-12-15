Политика

Рада взялась за государственный бюджет-2021

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Рада взялась за государственный бюджет-2021

Рада взялась за государственный бюджет-2021

Онлайн

15.12.2020 17:18

Укринформ

Народные депутаты вернулись с перерыва, объявленного в пленарном заседании Верховной Рады, для доработки проекта государственного бюджета-2021.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Уважаемые коллеги, возвращаемся к нашей работе. Займите, пожалуйста места", – сказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Как сообщал Укринформ, ранее Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс. Следующий вопрос повестки дня – законопроект №4000 «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» и №4100 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины». Также народные депутаты намерены утвердить смету Верховной Рады на 2021 год (проект постановления 4448).

Ранее парламентарии проголосовали за продолжение заседания до завершения рассмотрения законопроектов №4100 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», №4000 «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» и №4448 «О смете Верховной Рады Украины на 2021 год».

По материалам: Укринформ

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