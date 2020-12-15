Рада объявила перерыв до 16 часов
Рада объявила перерыв до 16 часов
15.12.2020 14:49
Укринформ
Народные депутаты объявили перерыв в пленарном заседании Верховной Рады до 16:00.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Так, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение объявить перерыв в пленарном заседании парламента до 16:00.
Это предложение поддержали 293 народных депутата.
Разумков отметил, что в связи с решениями, которые были приняты во время рассмотрения изменений в Бюджетный кодекс, возникли вопросы, требующие доработки.
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Как сообщал Укринформ, ранее Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс.
Следующий вопрос повестки дня – законопроект №4000 «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» и №4100 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины». Также народные депутаты намерены утвердить смету Верховной Рады на 2021 год (проект постановления 4448).
Ранее парламентарии проголосовали за продолжение заседания до завершения рассмотрения законопроектов №4100 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», №4000 «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» и №4448 «О смете Верховной Рады Украины на 2021 год».
По материалам: Укринформ