Рада объявила перерыв до 16 часов

15.12.2020 14:49

Укринформ

Народные депутаты объявили перерыв в пленарном заседании Верховной Рады до 16:00.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Так, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение объявить перерыв в пленарном заседании парламента до 16:00.

Это предложение поддержали 293 народных депутата.

Разумков отметил, что в связи с решениями, которые были приняты во время рассмотрения изменений в Бюджетный кодекс, возникли вопросы, требующие доработки.

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Как сообщал Укринформ, ранее Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс.

Следующий вопрос повестки дня – законопроект №4000 «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» и №4100 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины». Также народные депутаты намерены утвердить смету Верховной Рады на 2021 год (проект постановления 4448).

Ранее парламентарии проголосовали за продолжение заседания до завершения рассмотрения законопроектов №4100 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», №4000 «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» и №4448 «О смете Верховной Рады Украины на 2021 год».

По материалам: Укринформ