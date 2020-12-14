Политика

Разумков говорит, что COVID-19 сейчас болеет 21 народный депутат

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Разумков говорит, что COVID-19 сейчас болеет 21 народный депутат

Разумков говорит, что COVID-19 сейчас болеет 21 народный депутат

14.12.2020 12:18

Укринформ

По состоянию на 14 декабря COVID-19 болеет 21 народный депутат и 55 работников Аппарата Верховной Рады.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил на заседании согласительного совета.

"Уважаемые коллеги, чтобы вы понимали уровень того, сколько людей сегодня болеют и переболели в Аппарате Верховной Рады и среди народных депутатов Украины. По состоянию на сегодняшний день переболели или болеют в Аппарате 211 сотрудников. Среди народных депутатов Украины, которые переболели или болеют сегодня, это -128 народных депутатов. По состоянию на сегодняшний день – 21 человек и 55 представителей Аппарата", – рассказал спикер.

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Разумков призвал беречь себя и окружающих, поскольку от работы парламентариев зависит очень многое.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 14 декабря лабораторно подтверждено 900 666 случаев COVID-19, из них за последние сутки – 6 451. 

По материалам: Укринформ

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