Украина готова подписать Соглашение об «открытом небе» на Совете ассоциации с ЕС – Стефанишина

Украина готова подписать Соглашение об «открытом небе» на Совете ассоциации с ЕС – Стефанишина

13.12.2020 13:41

Укринформ

11 февраля на заседании Совета ассоциации Украина и ЕС определят модальности обновления Соглашения об ассоциации, а также завершат процедуры для подписания Соглашения о Совместном авиационном пространстве.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время прямого включения на телеканале «Прямой», передает Евроинтеграционный портал.

«На момент заседания Совета ассоциации со стороны Украины все процедуры для подписания Соглашения об «открытом небе» будут завершены. Именно подписание также зависит от Европейской комиссии. Если успеем процедурно, то Соглашение об «открытом небе» подпишем на Совете ассоциации», – сказала Стефанишина.

Она также подчеркнула, что это очень важный имиджевый сигнал для Украины на международной арене.

«Соглашение о Совместном авиапространстве с ЕС – это свободная конкуренция, создание нового рынка, увеличение доступа на пятисотмиллионный рынок авиаперевозок ЕС, дешевле билеты и больше рейсов. Авиаперевозки станут доступным видом транспорта. А, учитывая, что у нас есть безвиз, это позволит увеличить контакты между людьми и перелеты между ЕС и Украиной», – сказала Стефанишина.

Она добавила, что Соглашение о Совместном авиапространстве подобно Соглашению об ассоциации и содержит большое количество обязательств. Украина должна серьезно пересмотреть свое законодательство, правила безопасности полетов и защиты прав потребителей, отметила Стефанишина.

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Как сообщал Укринформ, 7 октября Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита Украина – ЕС заявил, что Украина получит "открытое небо".

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"После семи лет разных манипуляций наконец имеем четкое понимание, что соглашение о совместном авиапространстве будет подписано в ближайшее время. Это – миллионы возможностей для более легких путешествий и деловых контактов. Конечно, после пандемии", – отметил он.

По материалам: Укринформ