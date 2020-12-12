Вице-премьер о выводах Венецианской комиссии: Политические предостережения власти подтвердили

11.12.2020 20:26

Укринформ

Почти все политические предостережения украинской власти по поводу решения Конституционного Суда подтверждены заключением Венецианской комиссии, и КСУ будет трудно толковать его в свою пользу.

Как передает Укринформ, об этом сказала вице-премьер-министр – министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире 24 канала.

Она подчеркнула, что к работе над заключением по запросу Украины привлекли не только европейских, но и американских экспертов. Они подтвердили озвученные на заседании СНБО, которое было созвано сразу после решения КСУ, политические предостережения, подчеркнула Стефанишина.

Также, по ее словам, эксперты отметили, что соответствующий формат работы КСУ в дальнейшем будет способствовать лишь вынесению решений, которые будут подрывать принципы верховенства права в Украине. Т.е. все те предостережения, которые были озвучены в течение месяца с момента вступления в силу решения, были подтверждены Венецианской комиссией, отметила Стефанишина.

Она подчеркнула, что Венецианская комиссия, в частности, подтвердила, что уголовная ответственность и заключение за ложное декларирование должны быть сохранены как элемент превентивного принуждения для соблюдения законодательства. Как подчеркнула вице-премьер, в дальнейшем парламент должен принимать решения, учитывая заключения Венецианской комиссии.

Кроме того, добавила Стефанишина, Венецианская комиссия таки подтвердила, что судьи должны быть равны перед законом и перед государственными институтами.

«Соответствующие рекомендации имеют место в законодательстве. Кроме того, Венецианская комиссия подчеркнула необходимое обеспечение прозрачного отбора соответствующих должностей в части дальнейшей реформы Конституционного Суда», – сообщила вице-премьер.

Так же должен быть соблюден принцип пропорциональности и открытости отбора и увольнения судей, добавила Стефанишина.

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Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Венецианскую комиссию за заключение по поводу решения Конституционного Суда и пообещал учесть ее позицию при проведении судебной реформы.

Зеленский намерен предложить Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины внимательно проработать указанные рекомендации и учесть их при подготовке дальнейших шагов по реформированию судебной системы.

Венецианская комиссия в заключении советует Украине внести изменения в закон о КСУ учитывая кризис, возникший после отмены части антикоррупционного законодательства. Венецианская комиссия советует также подробнее прописать правила функционирования Конституционного Суда, чтобы предотвратить потенциальные следующие проблемы.

В то же время КС трактует заключения Венецианской комиссии в свою пользу, заявив, что они свидетельствуют о том, «решение Конституционного Суда Украины №13-р/2020, несмотря на критические замечания к его мотивации, является легитимным и подлежащим исполнению".

Также, утверждают в КСУ, в процессе подготовки документа эти авторитетные органы Совета Европы не пришли к заключению о необходимости смены состава судей Конституционного Суда Украины.

В заявлении Конституционный Суд также предостерегает от манипулирования заключением Венецианской комиссии.

КСУ 27 ​​октября признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Украины 25 ноября обратился в Венецианскую комиссию со срочным запросом относительно оценки конституционной ситуации, сложившейся после решения КСУ от 27 октября.

По материалам: Укринформ