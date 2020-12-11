Комитет рекомендует Раде отложить закон об оборонных закупках

11.12.2020 17:07

Укринформ

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту принять за основу и в целом законопроект №4485, который предлагает отсрочить вступление в силу закона "Об оборонных закупках".

Как передает Укринформ, об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"По результатам голосования члены Комитета единогласно приняли решение рекомендовать Верховной Раде включить законопроект в повестку дня четвертой сессии и по результатам его рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом", – говорится в сообщении.

Так, законопроект предлагает отсрочить вступление в силу закона "Об оборонных закупках" до 1 июля 2021 года.

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"Во время заседания отмечалось, что законопроект подготовлен с целью качественной имплементации Закона Украины «Об оборонных закупках», совершенствования механизмов и унификации правовых норм, регулирующих вопросы оборонных закупок как неотъемлемой составляющей системы публичных закупок, насущной является необходимость внесения изменений в Закон в части отсрочки вступления его в действие", – говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 16 июля приняла в целом Закон "Об оборонных закупках".

Он определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны, других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны. Определен также порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

Закон должен вступить в силу 1 января 2021 года.

По материалам: Укринформ