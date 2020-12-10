Президент Венецианской комиссии раскритиковал решение КСУ о прекращении декларирования

10.12.2020 11:59

Укринформ

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио назвал достойным сожаления решение Конституционного Суда о признании неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование.

Как передает Укринформ, об этом Букиккио сообщил в Твиттере.

«Решение Конституционного Суда Украины (относительно отмены статьи, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование – ред.) «достойно сожаления», – написал Букиккио.

Он также добавил, что система финансовых деклараций для государственных служащих, включая судей, должна быть сохранена.

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Ранее в ответе Венецианской комиссии на срочный запрос Президента Украины Владимира Зеленского о полномочиях антикоррупционных органов заявили, что проверка имущественных деклараций судей является распространенной международной практикой и должна быть урегулирована национальным законодательством.

Как сообщал Укринформ, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. В частности, КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Владимир Зеленский в связи с решением КС созвал срочное закрытое заседание СНБО для определения мер неотложной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне. На заседании было принято решение возобновить публичный доступ в Единый государственный реестр деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

17 ноября заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КСУ. Создать такую ​​рабочую группу предложил Председатель ВР Дмитрий Разумков.

Члены рабочей группы должны до 1 декабря подготовить для рассмотрения согласованные законопроекты для урегулирования конституционного кризиса.

По материалам: Укринформ