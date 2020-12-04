Шмыгаль допускает, что усиления карантина в декабре не будет

Шмыгаль допускает, что усиления карантина в декабре не будет

04.12.2020 10:31

Укринформ

Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает, что усиления карантинных мероприятий в декабре не будет.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы можем допустить, что в течение декабря не будет необходимости в усилении карантинных мероприятий. Далее мы будем говорить о январе", – сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что утром 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что медицинская система выдерживает в декабре нагрузки, хотя они очень высокие и очень трудно работать медикам.

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Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав не будет рекомендовать вводить жесткий локдаун в связи с коронавирусом до конца декабря, потому что видим стабильный прирост случаев коронавирусной болезни без резких скачков. По словам Степанова, наша медицинская система полностью выдержит ту нагрузку, которая существует в современной ситуации в связи с коронавирусом.

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2 декабря Шмыгаль сообщил, что в правительстве готовят новый план ограничений, который может быть применен в случае ухудшения ситуации.

По состоянию на 4 декабря 2020 года в Украине зафиксированы 15131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 787891 человек.

По материалам: Укринформ