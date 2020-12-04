Кипр в ОБСЕ заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Кипр в ОБСЕ заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

03.12.2020 22:47

Укринформ

Кипр подтверждает свою поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и поддерживает мирное урегулирование в Нормандском и Минском форматах.

Об этом заявил министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес в своем выступлении во время 27-го Министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает корреспондент Укринформа.

"ОБСЕ продолжает играть ключевую роль в кризисе в и вокруг Украины. Кипр подтверждает свою поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также все усилия в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы", – заявил он.

Как сообщал Укринформ, в четверг, 3 декабря, начался двухдневный 27-й Министерский совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который из-за пандемии COVID-19 впервые в истории проводится в формате видеоконференции.

Участие в главном событии Албанского председательства принимают около 40 глав МИД стран-участниц ОБСЕ. Украина представлена ​​министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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Во время онлайн-встречи министры подведут итоги деятельности организации за 2020 год и осуществят обзор ситуации с безопасностью в евроатлантическом и евразийском регионах.

Российская агрессия против Украины является одной из главных тем встречи.

По материалам: Укринформ