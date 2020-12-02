Встречам Украина-НАТО не мешают споры с Венгрией – Столтенберг

02.12.2020 20:40

Укринформ

Двусторонний спор между Венгрией и Украиной хорошо известен и должен быть решен на двустороннем уровне, одновременно, НАТО и Украина подтвердили способность проводить встречи министерского уровня для обсуждения общих проблем.

Об этом в среду во время пресс-конференции по итогам второго дня виртуальной встречи министров иностранных дел стран-союзниц заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент Укринформа.

«Я не буду вдаваться в детали закрытой части дискуссий во время встречи министров НАТО. Могу сказать, что хорошо известно о существовании двусторонней дискуссии между Венгрией и Украиной. Надеюсь, что обе страны будут способны решить этот двусторонний вопрос. Состоявшаяся сегодня встреча показывает, что мы способны продолжать укреплять наше партнерство с Украиной, мы готовы предоставлять больше поддержки, и также способны встречаться на министерском уровне, чтобы обсуждать вопросы, вызывающие общее беспокойство», – сказал Столтенберг.

Он сообщил, что министры иностранных дел Грузии и Украины присоединились к коллегам по НАТО во время второй сессии. Темой совместного обсуждения стала ситуация с безопасностью в регионе Черного моря, где Россия продолжает наращивать военные способности и территориальную целостность Грузии и Украины, которые являются для НАТО уважительными партнерами в этом регионе.

Как сообщалось, служба безопасности Украины провела в Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, в ходе которых были найдены материалы, популяризирующие так называемую «Великую Венгрию» и создание этнической автономии в Закарпатье. Фигурантов подозревают также в финансовых злоупотреблениях и махинациях.

25 ноября посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии после того, как венгерскому уполномоченному Иштвану Грежи запретили въезд в Украину.

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Накануне глава МИДа Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным чиновникам, и добавил, что сейчас инициировано введение запрета на въезд в Украину еще нескольким венграм, которые активно вмешивались в выборы в нашей стране.

Венгерская сторона, пользуясь принципом консенсуса при принятии решений в НАТО, уже несколько лет подряд блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО на государственном уровне, обвиняя Украину в нарушении прав этнических венгров украинского Закарпатья.

Фото: НАТО

По материалам: Укринформ