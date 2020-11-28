Политика

В Раде появился правительственный законопроект об увольнении директора НАБУ

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В Раде появился правительственный законопроект об увольнении директора НАБУ

В Раде появился правительственный законопроект об увольнении директора НАБУ

28.11.2020 11:14

Укринформ

В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», внесенный Кабинетом Министров, который предусматривает изменение поцедуры назначения и освобождения от должности директора НАБУ.

Как сообщает Укринформ, инициатор законопроекта № 4437 – премьер-министр Денис Шмыгаль, говорится на официальном вебпортале Верховной Рады.

Главным для рассмотрения проекта закона определен Комитет по вопросам антикоррупционной политики.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона № 4437, законодательная инициатива представлена ​​в связи с признанием Конституционным Судом неконституционным Указа Президента Украины № 218/2015 «О назначении А. Сытника Директором Национального антикоррупционного бюро Украины».

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"Таким образом, существует необходимость внесения изменений в некоторые положения Закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» с целью их приведения в соответствие с Конституцией Украины и учета правовых позиций Конституционного Суда Украины", – отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта напоминают, что неконституционным признано положение закона, которым президент наделялся полномочиями, не предусмотренными Основным Законом, в частности, в части создания НАБУ и назначения на должность директора НАБУ.

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Авторы документа отмечают, что неконституционные положения Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» утратят силу через три месяца со дня принятия решения КСУ, то есть с 17 декабря 2020 года, а поэтому есть необходимость законодательного урегулирования этого вопроса.

Также отмечается, что законопроект № 4437 направлен на устранение противоречий между Конституцией и Законом Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», а также на обеспечение гарантий независимости НАБУ и его функционирования.

Проектом предлагается внести изменения в статьи 1 и 6 Закона Украины «Национальное антикоррупционное бюро Украины», которым: 1) определить, что НАБУ образуется и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Закона; 2) установить полномочия Верховной Рады принимать решение об освобождении директора НАБУ от должности при наличии оснований, определенных частью четвертой статьи 6 Закона; 3) определить, что лицо, назначенное на должность директора НАБУ, продолжает выполнять свои полномочия до момента назначения нового директора в порядке, определенном Законом «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», но не позднее истечения срока его полномочий.

Уточняется, что принятие проекта закона не нуждается в дополнительном финансировании из государственного или местных бюджетов.

Как сообщалось, Конституционный Суд 28 августа 2020 года признал неконституционным Указ Президента № 218/2015 «О назначении А.Сытника Директором Национального антикоррупционного бюро Украины». А решением от 16 сентября 2020 года № 11-р/2020 Конституционный Суд признал отдельные положения Закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» такими, которые не соответствуют Основному Закону и обязал Верховную Раду безотлагательно привести положения законодательства в соответствие с этим решением .

Сейчас действующий закон о НАБУ предусматривает, что парламент может принять решение об отставке директора Бюро только при наличии определенного перечня оснований, и такое предложение должны внести в Раду не менее трети народных депутатов.

По материалам: Укринформ

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