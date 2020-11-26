В Офисе Президента не планируют кадровые изменения в правительстве – Тимошенко

В Офисе Президента не планируют кадровые изменения в правительстве – Тимошенко

26.11.2020 22:01

Укринформ

В Офисе Президента не думают над освобождением от должности Премьер-министра Дениса Шмыгаля, также не стоит ждать в ближайшее время освобождения от должности министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в телеинтервью, сообщает корреспондент Укринформа.

"Денис действительно нужный человек. Человек, у которого есть команда и который сейчас работает над тем, чтобы преодолеть ковид – это общемировая проблема. И кризисная ситуация в экономическом плане, которая тоже не только в нашей стране … Я понимаю, почему появляются эти слухи, ибо он кому-то невыгоден в должности премьер-министра. Невозможно быть полностью довольным каким-то человеком. Конечно, есть вопросы, которые решаются в рабочем порядке", – сказал Тимошенко.

Читайте также: На Банковой говорят, что вопрос досрочных выборов Рады не стоит

Он также опроверг слухи о возможном назначении главой правительства Владимира Гройсмана (экс-главы Кабмина), но отметил его заслуги в стабилизации ситуации в Украине.

"Он сделал многое в своё время, стабилизировал расшатанную ситуацию. Действительно, передал управление новой команде в нормальном состоянии. У меня с ним нормальные отношения, достаточно конструктивные, с учетом того, что его партия (Украинская стратегия Гройсмана – ред.) заняла монобольшинство в Виннице и Винницкой области. Власть должна работать с местными властями", – заявил заместитель руководителя Офиса Президента.

Читайте также: Замглавы ОП Тимошенко оценил шансы Разумкова выиграть выборы

Он также опроверг слухи о возможном освобождении от должности министра здравоохранения Максима Степанова.

"Если бы этот вопрос был решен и его хотели уволить, то уволили бы на прошлой или позапрошлой сессии Верховной Рады", – заявил Тимошенко.

Фото: Наталья Кравчук / НВ

По материалам: Укринформ