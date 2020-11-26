Разумков чувствует себя лучше, но до сих пор у него положительный тест на COVID-19

Разумков чувствует себя лучше, но до сих пор у него положительный тест на COVID-19

26.11.2020 10:01

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков чувствует себя лучше, но до сих пор у него положительный тест на коронавирус, и он продолжает работать дистанционно.

Об этом спикер сообщил в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Уже две недели как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор положительный. Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе", – отметил Разумков.

Председатель ВР также рассказал, что статистика заболеваемости народных депутатов пока неутешительна. При этом он выразил надежду, что удаленный формат работы в комитетах и ​​отсутствие пленарных заседаний Верховной Рады в течение последних недель должны положительно повлиять на общую картину.

Спикер надеется, что на следующей неделе уже сможет вернуться к полноценной парламентской работе.

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Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 11 ноября сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. 12 ноября заболел и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

На сегодняшний день обязанности Председателя Верховной Рады временно исполняет вице-спикер Елена Кондратюк.

По материалам: Укринформ