Потураев надеется, что законопроект «О медиа» попадет в зал ВР в ближайшие два месяца

Потураев надеется, что законопроект «О медиа» попадет в зал ВР в ближайшие два месяца

23.11.2020 17:23

Укринформ

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев надеется, что законопроект «О медиа» попадет на голосование в зал парламента в согласованном виде уже в конце этого года или в начале следующего.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом Потураев сказал во время форума «Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс» 23 ноября.

«Как раз сегодня у нас состоялась очередная встреча членов рабочей группы, которая работала именно над текстом. Мы еще обсуждаем определенные возможные дополнения и изменения в законопроект. Тем не менее, я надеюсь, что либо до конца этого года, либо в начале следующего этот закон придет в зал уже окончательно согласованным между подавляющим большинством субъектов медийных в Украине, и будет все же проголосован, поддержан парламентом», – сказал Никита Потураев.

По его словам, работа над текстом законопроекта «О медиа» уже закончена. В то же время Никита Потураев заметил, что документ вызывает сопротивление и пока не попал на голосование в зал парламента.

«Это большая работа, которая была начата еще при каденции предыдущей Верховной Рады, и закончена была сейчас. Это действительно комплексный закон, регулирующий медиаиндустрию. Он не касается дел журналистской деятельности, но осовременивает законодательство, является, безусловно, прогрессивным, содержит много новелл, которые позволят вообще привести украинское медиапространство в соответствие с европейскими директивами и работать украинским медиа в той конкретной ситуаций, которая есть, профессионально и эффективно», – рассказал председатель комитета.

Потураев также проинформировал о намерениях начать работу над обновленной редакцией закона о наружной рекламе, который также был подготовлен еще во время работы Верховной Рады прошлого созыва. По словам политика, представители индустрии уже внесли в него новейшие дополнения.

Кроме того, Потураев отметил, что планируется также разработка новой редакции закона «О рекламе».

«Все в целом наши шаги и то, что мы делаем, оно в целом направлено на то, чтобы обеспечить украинским медиа возможность пережить коронакризис и возможность развиваться нашим рынкам, на которых работают украинские медиа», – отметил депутат.

По словам Потураева, украинские медиа находятся в трудной ситуации и сталкиваются с вызовами современной медийной среды. В частности, с очень большой конкуренцией со стороны производителей российского контента.

«Потому что хотя у нас и запрещены российские каналы, тем не менее, весь российский контент в свободном доступе. И нет сегодня действенных инструментов, которыми мы могли бы ограничить доступ украинского зрителя к этим продуктам. Так что на самом деле Россия, по-прежнему пытается делать очень жесткую экспансию на украинский медийный рынок. Это тоже вызов, с которым тоже надо работать и надо дать государству достаточно действенных инструментов для того, чтобы защитить украинских вещателей, украинских производителей аудиовизуального контента», – подчеркнул Потураев.

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Как сообщал Укринформ, законопроект «О медиа» (№2693), который был зарегистрирован в Верховной Раде 27 декабря 2019 года, предлагал ввести совместное регулирование в сфере медиа как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.

17 января 2020 года Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал принять законопроект №2693 «О медиа» в первом чтении.

27 января представители медиасообщества и общественных организаций заявили, что обеспокоены неоднозначно прописанными требованиями к регистрации онлайн-медиа, регулированию иностранных СМИ, отсутствием действенного механизма противодействия монополиям на медиарынке и нечеткой процедурой формирования органа сорегуляции.

Они призвали депутатов и, в частности, Комитет по гуманитарной и информационной политике скорректировать эти вопросы ко второму чтению.

29 мая председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко (фракция «Слуга народа») сообщил, что члены этого комитета планируют до середины июня зарегистрировать в Верховной Раде новую редакцию законопроекта о медиа.

21 октября Александр Ткаченко, уже как министр культуры и информационной политики, выразил надежду на то, что Верховная Рада после местных выборов таки примет законопроект о медиа.

По материалам: Укринформ