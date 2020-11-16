Политика

Степанов заверяет, что у него нормальные рабочие отношения с Зеленским

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Степанов заверяет, что у него нормальные рабочие отношения с Зеленским

Степанов заверяет, что у него нормальные рабочие отношения с Зеленским

16.11.2020 19:14

Укринформ

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что у него конструктивные рабочие отношения с Президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает Укринформ, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"У меня абсолютно конструктивные нормальные рабочие отношения с Президентом страны, сегодня был селектор, который проводил Владимир Александрович, поэтому все абсолютно нормально и в рабочем порядке", – ответил Степанов на вопрос относительно информации о возможной отставке с должности главы Минздрава.

Ранее интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Офисе Президента сообщило, что Президент Владимир Зеленский во многом не удовлетворен работой министра здравоохранения Максима Степанова.

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14 ноября Cтепанов сообщил, что получил положительный тест на COVID-19, он заявил, что намерен пройти весь путь как обычный пациент.

По состоянию на 16 ноября в Украине лабораторно подтверждены 545689 случаев заболевания COVID-19, за сутки – 9832 новых. 

По материалам: Укринформ

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